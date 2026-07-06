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06 июля, 16:50

Шоу-бизнес

Оксана Самойлова погасила долг перед налоговой в 4 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Блогер Оксана Самойлова погасила перед налоговой задолженность в 4 миллиона рублей. Об этом стало известно из материалов налоговой и приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Кроме того, с блогера принудительно взыскали 300 рублей штрафа "по делам об административных правонарушениях" за то, что она не предоставила в установленный срок сведения об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

В середине мая в СМИ появилась информация о долге Самойловой за распространение рекламы. Уточнялось, что в сентябре 2024 года ФНС заблокировала счета компании "Фэмэли Фест", в которой блогер была указана как руководитель и учредитель.

При этом сама Самойлова заявляла, что у нее все оплачено, а долг перед налоговой образовался из-за того, что "задвоилась" отчетность.

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