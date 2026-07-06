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Великобритания расширила санкционный список против России еще на 9 пунктов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сайт британского правительства.

В частности, под ограничения подпали 7 человек и 2 научно-исследовательских института. Все они были якобы связаны с программой так называемого "российского химического оружия". Лондон утверждает, что эти лица участвовали в разработке отравляющего вещества "Новичок".

Ранее болгарский парламент встретил аплодисментами заявление премьера страны Румена Радева о готовности наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций ЕС, если они будут вредить интересам страны. Премьер указывал, что преследует интересы своей страны.

До этого Радев отказался поддерживать очередной пакет санкций Евросоюза против РФ. Он заявлял, что поддержит только те рестрикции, которые приблизят Москву и Киев к переговорам и достижению мира.

