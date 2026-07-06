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06 июля, 16:24

Общество

В РПЦ предложили ввести раздельное обучение в школах

Фото: depositphotos/fabian19

В России стоит рассмотреть возможность введения раздельного обучения мальчиков и девочек в средней школе, считает председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви (РПЦ) иерей Федор Лукьянов. Его слова приводит РИА Новости.

Речь идет о раздельно-параллельном обучении с 5-го класса. Именно в этом возрасте различия в развитии между мальчиками и девочками становятся более заметными, из-за чего их совместное нахождение не способствует созданию молодых семей в будущем.

Предложенная мера, напротив, поможет школьникам избежать негативного опыта и сосредоточиться на учебе. В пример священнослужитель привел опыт регионов, в частности Удмуртии, где фиксируются положительные показатели по учебе в старших классах.

"А после окончания школы они со свежими силами, соскучившись друг по другу, без негативного опыта встречаются и создают студенческую семью", – указал Лукьянов.

Священнослужитель также считает полезным введение института помолвки. По его словам, это поможет молодым людям более осознанно подходить к вопросу брака, так как помолвка предполагает именно брачные отношения, а не сожительство.

Еще одна инициатива РПЦ, касающаяся образовательной сферы, заключается в введении штрафов для родителей за оскорбления и агрессию детей по отношению к педагогам. К таким нововведениям ранее призвал председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

По его словам, передать ученику не только набор знаний, но и опыт, культуру, мировоззрение и систему ценностей невозможно без доверия и уважения. При их отсутствии образовательный процесс теряет смысл, поскольку ученик, не уважающий педагога, фактически закрыт для восприятия знаний.

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