Число 100-балльных результатов на ЕГЭ составило 9 777 в 2026 году

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Общее число стобалльных результатов, полученных выпускниками на едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2026 году, составило 9 777. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Уточняется, что всего 100 и более баллов на ЕГЭ получили 8 759 человек. В министерстве назвали эти результаты беспрецедентными и отметили, что подобное говорит о росте качества образования в России.

Кроме того, впервые за 25 лет существования ЕГЭ появилась выпускница, которая набрала 500 баллов. Екатерина Малкова из столичной школы № 1409 получила максимальные баллы по русскому языку, профильной математике, информатике, физике и химии.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что школьники из Москвы в этом году показали рекордные результаты на ЕГЭ. Всего экзамен сдали свыше 93 тысяч человек, среди которых – 72 тысячи выпускников 2026 года. Успехи московских выпускников являются результатом, в том числе, особого подхода к подготовке к ЕГЭ в столичных школах.

