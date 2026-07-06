Около 1,5 тыс жителей Северного Измайлова начали заселяться в новые квартиры по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Около 1,5 тысячи москвичей начали заселяться в новые квартиры по программе реновации в Северном Измайлове. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Этот район занимает второе место по количеству домов, включенных в программу реновации на востоке Москвы. Всего там предстоит расселить более 36 тысяч человек из 179 старых зданий. Более 7,7 тысячи москвичей из 41 дома уже получили квартиры в 11 новостройках.

"Этим летом поэтапно осматривать квартиры в современном жилом комплексе по адресу 15-я Парковая улица, дом 48а начали еще около 1,5 тысячи горожан из семи старых пятиэтажек. Теперь переселение в районе затронет уже каждый четвертый дом, включенный в программу реновации", – добавил Ефимов.

Новостройку возвели рядом с расселяемыми домами, поэтому после переезда жители смогут пользоваться привычной инфраструктурой. В пешей доступности – детские площадки, школы, сады, поликлиники, а также автобусная остановка.

Почти 430 жителей корпусов 1 и 2 дома 46 на 15-й Парковой улице уже начали определяться с выбором новых квартир. Порядка 500 москвичей из дома 48 и дома 52, корпуса 1 приступят к осмотру 8 июля. Через неделю к ним присоединятся жители дома 52, корпуса 2 на этой же улице и корпусов 6 и 7 дома 92 на Щелковском шоссе, отметила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она напомнила, что время и дату осмотров жители могут выбрать онлайн через суперсервис "Переезд по программе реновации" на mos.ru. Там же доступна опция загрузки документов для подготовки проекта договора на новую квартиру. Если сделать это сразу после получения уведомления о начале переезда, то можно сократить время пребывания в центре информирования и приблизить переселение.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что общая площадь жилья в новом доме – более 35 тысяч квадратных метров. Здание состоит из восьми секций, в которых расположено 609 квартир, девять из них адаптированы для маломобильных граждан.

Во всех жилых помещениях выполнен ремонт, установлена сантехника и смонтированы розетки. Территория вокруг здания благоустроена, оборудованы детская и спортивная площадки, а также три зоны отдыха.

Тем временем в Лефортове стартовало строительство многоквартирного дома по реновации. Он будет рассчитан на 393 квартиры и появится на Авиамоторной улице. Суммарная площадь сооружения превысит 41 тысячу "квадратов". Строители уже начали возводить монолитные конструкции надземной части здания.