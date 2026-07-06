Армия России увеличит интенсивность ударов по объектам ВПК Украины

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Армия России не только сохранит нынешнюю интенсивность ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, но и увеличит ее. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Не только сохранят, но и увеличат интенсивность", – сказал парламентарий, комментируя удар по связанным с Вооруженными силами Украины (ВСУ) объектам в Киеве и области в ответ на атаки Украины.

ВС РФ атаковали объекты на территории Украины 6 июля. Одной из целей стал приборостроительный завод "Буревестник" в Киеве, который занимается производством радиоэлектронной техники, систем управления и средств навигации для военных нужд.

Кроме того, были поражены предприятия военной промышленности и энергетической сферы в Киеве и Киевской области, а также объекты инфраструктуры военных аэродромов в нескольких регионах страны. Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал российский удар 6 июля самым массированным.