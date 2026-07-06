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06 июля, 15:41

Происшествия

Двое детей пострадали при ударе дрона по пассажирскому автобусу под Белгородом

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

ВСУ атаковали пассажирский автобус на трассе в Белгородской области. Ранения получили шесть человек, включая двух детей, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в МАХ.

Удар дрона произошел, когда транспортное средство ехало по дороге Никольское – Таврово Белгородского округа. По уточнению главы области, несовершеннолетние были оперативно доставлены в детскую областную клиническую больницу.

Годовалая девочка получила множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Ее состояние оценивается как тяжелое. В свою очередь, у десятилетнего мальчика диагностировали минно-взрывную и акубаротравму.

Еще трое пострадавших сейчас обследуются в городской больнице № 2 Белгорода. При этом одной женщине помощь оказали на месте, после чего она отказалась от госпитализации.

"Вся необходимая медицинская помощь оказывается <...>. Транспортное средство повреждено", – добавил Шуваев, заверив, что взял на контроль процесс восстановления пострадавших.

Еще одной целью ВСУ ранее стало здание Многопрофильного колледжа в городе Молочанске Токмакского муниципального округа. В результате удара БПЛА повреждения получил фасад здания, также были выбиты стекла. На месте продолжают работать экстренные службы.

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