06 июля, 15:41Происшествия
Двое детей пострадали при ударе дрона по пассажирскому автобусу под Белгородом
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
ВСУ атаковали пассажирский автобус на трассе в Белгородской области. Ранения получили шесть человек, включая двух детей, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в МАХ.
Удар дрона произошел, когда транспортное средство ехало по дороге Никольское – Таврово Белгородского округа. По уточнению главы области, несовершеннолетние были оперативно доставлены в детскую областную клиническую больницу.
Годовалая девочка получила множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Ее состояние оценивается как тяжелое. В свою очередь, у десятилетнего мальчика диагностировали минно-взрывную и акубаротравму.
Еще трое пострадавших сейчас обследуются в городской больнице № 2 Белгорода. При этом одной женщине помощь оказали на месте, после чего она отказалась от госпитализации.
"Вся необходимая медицинская помощь оказывается <...>. Транспортное средство повреждено", – добавил Шуваев, заверив, что взял на контроль процесс восстановления пострадавших.
Еще одной целью ВСУ ранее стало здание Многопрофильного колледжа в городе Молочанске Токмакского муниципального округа. В результате удара БПЛА повреждения получил фасад здания, также были выбиты стекла. На месте продолжают работать экстренные службы.