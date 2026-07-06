Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Украинский удар по музею обороны Севастополя, совершенный в июне, является хорошо разработанной провокацией Великобритании и ее спецслужб. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

"Однако украинцы, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки", – добавили в ведомстве.

Полетные задания для удара загрузили выступавшие в роли военных советников британские специалисты, подчеркнули в СВР. При этом, по данным службы, Лондон воспринимает украинский конфликт как попытку реванша за нереализованный ранее проект нанесения стратегического поражения России.

Ведомство подчеркнуло, что британцы ответят за Севастополь и за другие преступления, совершенные против народов РФ и Украины.

ВСУ атаковали музей обороны Севастополя с помощью беспилотников 10 июня, что привело к пожару. В результате случившегося панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 годов", воссозданная в период СССР, была практически разрушена. При этом фрагменты оригинальной работы Франца Рубо остаются в филиале музея, они не повреждены.