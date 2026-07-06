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06 июля, 13:28

Экономика

Торговые сети X5 приостановили продажи продуктов Великолукского мясокомбината

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Торговые сети Х5 "Перекресток", "Пятерочка" и "Чижик" временно не будут продавать продукцию Великолукского мясокомбината до получения лабораторных результатов на фоне сообщений о нахождении в них опасных добавок. Об этом пресс-служба компании заявила в ТАСС.

Немногим ранее телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА" писал об обнаружении Роспотребнадзором микробной трансглютаминазы в продукции Великолукского мясокомбината в Свердловской области, Перми и Тамбове. Этот промышленный фермент есть в говяжьих и свиных сардельках, а также в товаре "Сосиски молочные ГОСТ".

Данная добавка не разрешена на территории ЕАЭС, поскольку может влиять на развитие аутоиммунных заболеваний и нарушать работу кишечника.

Торговые сети Х5 не получали требований от Роспотребнадзора запретить продажу продукции этого мясокомбината. Решение принято самостоятельно, образцы товаров отправят на лабораторные исследования.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов сообщил, что в России ведется активная работа над ГОСТом на готовую еду. Первая редакция документа уже прошла публичное обсуждение.

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