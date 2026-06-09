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09 июня, 03:48

Общество

Минпромторг ведет активную работу над ГОСТом на готовую еду

Фото: ТАСС/Олег Елков

В России ведется активная работа над ГОСТом на готовую еду. Об этом рассказал статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на полях ПМЭФ.

"По запросу участников рынка при Минпромторге РФ создана рабочая группа по разработке предложений по регулированию рынка готовой еды, куда вошли представители торговых сетей, общественного питания, а также федеральных органов исполнительной власти", – приводит ТАСС слова Чекушова.

Первая редакция ГОСТа уже прошла публичное обсуждение. В ходе него была разработана обновленная версия документа с учетом замечаний. Затем редакцию рассмотрели на заседании рабочей группы, где были озвучены замечания Минсельхоза, Роспотребнадзора и Россельхознадзора, а также заслушаны позиции отраслей.

Вопросы регулирования готовой еды обсуждаются в том числе на площадке Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, отметил Чекушов. На данный момент прорабатываются вопросы по внесению изменений в санитарные правила для данной категории еды.

Ранее в Госдуме сообщили, что в России планируется разработка государственных стандартов на рационы школьного питания. Новые ГОСТы позволят сделать меню сбалансированным и учитывающим индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка.

По словам депутатов, еда для подростков должна быть не просто свежей, а полностью сбалансированной. На российском рынке присутствуют производители, выпускающие именно такую продукцию, причем речь идет как о готовом питании, так и о сырье для его приготовления.

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