Новый ГОСТ на унитазы заработает в РФ в июне

В России приняли новый ГОСТ на унитазы и прочие санитарные приспособления. Новый стандарт вступит в силу с 1 июня текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Росстандарта.

Стандарт также распространяется на раковины, биде, пьедесталы и другие керамические санитарные изделия. В новом стандарте ввели более подробную классификацию приспособлений. Если в предыдущем ГОСТе от 2018 года унитазы подразделялись только на три вида (напольные, детские, настенные), то в новом документе их насчитывается уже 16 видов.

Новая норма будет разделять унитазы по типу установки, конструкции, организации омывания чаши, расположению выпускного патрубка, типу монтажа, а также на детские, стандартные и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Вместе с тем будут смягчены требования к размеру унитазов. Если раньше высота от пола до борта у стандартных унитазов должна была составлять 40 сантиметров, то теперь она может варьироваться от 38 до 42 сантиметров. При этом высота гидрозатвора теперь может составлять от 5 до 7 сантиметров.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ по безопасной перевозке детей. Он вступит в силу в сентябре 2026 года. Главная цель стандарта – создать единую систему управления рисками при организации поездок для несовершеннолетних.

В России также заработает ГОСТ, устанавливающий требования к кукурузному маслу. В частности, документ регламентирует параметры масла как продовольственного сырья, которое в дальнейшем подлежит рафинации на масложировых предприятиях.