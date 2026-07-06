WP: Трамп призвал ФИФА пересмотреть дисквалификацию футболиста Балогуна

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Американский лидер Дональд Трамп в разговоре с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино напрямую призвал организацию пересмотреть дисквалификацию бомбардира мужской сборной США Фоларина Балогуна. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Washington Post.

5 июля ФИФА объявила о приостановлении одноматчевой дисквалификации Балогуна из-за красной карточки, которую он получил в матче США против Боснии и Герцеговины неделей ранее. Теперь он сможет принять участие в матче 1/8 финала против Бельгии.

Это решение вызвало резонанс в футбольном мире. Королевская бельгийская футбольная ассоциация заявила, что она "поражена" и рассматривает все варианты, чтобы "защитить основополагающие принципы честной игры в нашем спорте".

"Вмешательство главы государства в дисциплинарный вопрос, касающийся футбола, с участием высшего должностного лица ФИФА, является крайне необычным, и участие Трампа добавляет значительный политический аспект к решению, которое и без того имело огромное значение для конкуренции американской команды", – говорится в публикации.

По информации одного источника, Трамп настаивал на разъяснении причин красной карточки и последовавшего отстранения игрока, а представители администрации дополнительно предоставили ФИФА материалы для рассмотрения.

"Спасибо ФИФА за то, что они поступили правильно и отменили великую несправедливость!" – говорится в посте Трампа, опубликованном в соцсетях днем 5 июля.

Отмечается, что это решение меняет ход предстоящего матча для сборной США, которые готовились к игре без нападающего, усиливавшего атаку.

Комментируя случившееся, экс-игрок сборной России и "Динамо" Дмитрий Булыкин в беседе с News.ru назвал решение ФИФА спорным и непонятным. По его мнению, Инфантино никогда не расскажет, что произошло на самом деле.

При этом Булыкин отметил, что это не единственный подобный случай. В пример он привел португальского футболиста Криштиану Роналду, которому "скостили" длительную дисквалификацию за красную карточку, чтобы он смог принять участие в первом матче на этом чемпионате мира.

"Теперь США будут в полном составе на матче против Бельгии. Посмотрим, какие у них будут шансы", – указал российский футболист.

Ранее сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч завершился со счетом 2:1. У норвежцев дубль оформил нападающий Эрлинг Холанн, а у проигравших голом отличился Неймар – он забил пенальти.