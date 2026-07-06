Норвегия обыграла Бразилию в 1/8 финала ЧМ-2026

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Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Ист-Ратерфорде в США.

Матч завершился со счетом 2:1. В составе норвежцев дубль оформил нападающий Эрлинг Холанн (79-я и 90-я минуты). У проигравших голом отличился Неймар – он забил пенальти на 90+10-й минуте.

Сборная Норвегии впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где ей предстоит встретиться с победителем встречи между командами Англии и Мексики.

Ранее сборная Франции победила команду Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира. Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил французский нападающий Килиан Мбаппе на 70-й минуте с пенальти.

В четвертьфинале турнира французы сыграют со сборной Марокко, которая обыграла Канаду со счетом 3:0. Встреча пройдет 9 июля.