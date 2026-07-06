Собянин сообщил о ликвидации трех БПЛА, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили три вражеских беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА временные ограничения объявлены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани выполняют рейсы только со согласованию с соответствующими органами.