Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 14:16

Мэр Москвы

Собянин: школу будущего в Пресненском районе выполнят в футуристическом стиле

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

"Школу будущего" в Пресненском районе выполнят в футуристическом стиле. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Проектируя "школы будущего", мы применяем принципиально новый подход. Главное отличие – максимально удобная организация пространства, визуальная открытость и много света", – уточнил мэр столицы.

Образовательное учреждение на улице Климашкина возведут по уникальному проекту. Школа рассчитана на 675 учеников.

По словам градоначальника, здание будет выделяться на фоне соседних построек благодаря оригинальному фасаду. В отделке экстерьера используют стеклофибробетон и металл. Сочетание этих материалов позволит добиться ритмичной структуры и игры света и тени.

"Синий цвет – ключевой акцент проекта. Он будет "играть" снаружи и внутри школы. В этом же оттенке сделаем подсветку входных групп", – добавил он.

В школе предусмотрены зоны для научных экспериментов, групповой и индивидуальной работы, медиатека, пространство для общественных мероприятий и отдыха. Также там будет творческая мастерская для занятий по изобразительному искусству и музыке.

"Прилегающую территорию сделаем максимально удобной для отдыха между занятиями", – подчеркнул Собянин.

Основные работы планируют завершить в 2027 году. Строительство социальных учреждений в Москве соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что в новой школе, которую строят в Даниловском районе Москвы, завершаются фасадные работы. Уточнялось, что она рассчитана на тысячу мест, а ее площадь составит 18 тысяч квадратных метров.

Читайте также


мэр Москвыобразованиестроительство

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика