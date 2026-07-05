Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

"Школу будущего" в Пресненском районе выполнят в футуристическом стиле. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Проектируя "школы будущего", мы применяем принципиально новый подход. Главное отличие – максимально удобная организация пространства, визуальная открытость и много света", – уточнил мэр столицы.

Образовательное учреждение на улице Климашкина возведут по уникальному проекту. Школа рассчитана на 675 учеников.

По словам градоначальника, здание будет выделяться на фоне соседних построек благодаря оригинальному фасаду. В отделке экстерьера используют стеклофибробетон и металл. Сочетание этих материалов позволит добиться ритмичной структуры и игры света и тени.

"Синий цвет – ключевой акцент проекта. Он будет "играть" снаружи и внутри школы. В этом же оттенке сделаем подсветку входных групп", – добавил он.

В школе предусмотрены зоны для научных экспериментов, групповой и индивидуальной работы, медиатека, пространство для общественных мероприятий и отдыха. Также там будет творческая мастерская для занятий по изобразительному искусству и музыке.

"Прилегающую территорию сделаем максимально удобной для отдыха между занятиями", – подчеркнул Собянин.

Основные работы планируют завершить в 2027 году. Строительство социальных учреждений в Москве соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что в новой школе, которую строят в Даниловском районе Москвы, завершаются фасадные работы. Уточнялось, что она рассчитана на тысячу мест, а ее площадь составит 18 тысяч квадратных метров.