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18 июня, 10:16

Город

Детский сад в космическом стиле появится в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детский сад в космическом стиле построят в Филимонковском районе Новомосковского административного округа. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект на 350 мест возведут на улице Лаптева. Это будет уже восьмое дошкольное учреждение в жилом квартале "Первый Московский".

Как рассказал Ефимов, площадь трехэтажного здания составит 5,7 тысячи квадратных метров. На площадке специалисты уже завершили земляные работы, сделали фундамент. Сейчас они устанавливают вертикальные конструкции и плиты перекрытия.

Детский сад внешне будет напоминать космический корабль за счет сочетания объемов разного масштаба. На его фасаде появятся изображения планет, космонавтов и спутников.

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, всего детский сад будет состоять из 14 помещений для групп разного возраста. Также там обустроят спортивный и музыкальный залы, кабинет для занятий, медпункт, пищеблок и административные помещения. В интерьер добавят круглые элементы, напоминающие иллюминаторы.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что за возведением здания следят специалисты Контроля Москвы. Они провели уже две проверки, в ходе которой смотрели на качество материалов и выполненных работ.

Прилегающая территория также будет разделена на 14 пространств для всех групп. Так дети смогут безопасно отдыхать на свежем воздухе. Зоны оснастят навесами и игровыми площадками. Также планируется озеленение. Там появятся ивы, липы и пихта.

Ранее в Коммунарке построили детский сад с бассейном. Здание возвели на территории большого жилого комплекса, где уже открыты 8 детсадов и 4 школы. Новое дошкольное учреждение сможет принять 350 детей.

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