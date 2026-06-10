Почти 50 новых школ и детских садов открыли в Москве в этом учебном году

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В текущем учебном году в Москве появилось 49 новых объектов образования, включая 22 школы, 21 детсад и 6 образовательных комплексов с отделениями для дошкольников, передал портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

Здания рассчитаны свыше чем на 25 тысяч учеников: 6,5 тысячи дошкольников и свыше 18,5 тысячи школьников. Новые объекты спроектированы с учетом современных требований – пространства стали более открытыми, функциональными и технологичными.

Например, в прошлом году в Коммунарке появился новый корпус школы № 109. Этот образовательный комплекс рассчитан на 1 625 мест, в нем есть учебные классы, IT-полигон, медиатека, обеденный, хореографический и спортивные залы. В дошкольном отделении есть 14 групповых ячеек, музыкальный и физкультурные залы.

Здесь же появилось два бассейна, пространства для общественных зон, лекториев, концертных и театральных залов. Кроме того, обеденный зал выполнен в двухэтажном зале, а сам зал разделен на зоны для старших и начальных классов. Это является уникальным решением для школьных зданий России.

Кроме того, для учеников доступны студии звукозаписи и видеозаписи, кабинет кулинарии, производственная лаборатория для собственных разработок, арт-мастерская, планетарий. На пришкольной территории появились различные площадки для спорта, тренажеры, игровые зоны, места для торжеств.

Также в 2025 году в Покровском-Стрешневе появился новый корпус школы № 58, рассчитанный на 825 учеников. Проект стал победителем премии Москвы 2023 года за лучшее архитектурно‑градостроительное решение.

Визуально здание состоит из двух блоков, в одном из которых учатся школьники начальных классов, а в другом – средние и старшие классы. Фасады с панорамными окнами выполнены в желтых, белых и серых цветах. Центральным элементом здания стал атриум – многофункциональное многосветное пространство с высокими потолками.

Еще одно образовательное учреждение появилось в районе Хорошёво-Мнёвники. Там в сентябре 2025 года открыли новый корпус школы № 1253 на 775 мест. Его фасад состоит из стеклянных панелей, чтобы внутреннее пространство наполнялось естественным светом. Здесь аналогично появились учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, места для отдыха и самостоятельных занятий учащихся, два спортзала и многое другое.

В Троицке в 2025 году открылся детсад школы № 1392 имени Д. В. Рябинкина на 350 мест. Там есть не только музыкальный и физкультурный залы, но и 14 групповых ячеек со спальными и игровыми зонами, медблок, кабинет для развивающих занятий с детьми.

Новый корпус школы № 1360 в районе Богородское открыли в текущем году. Для 400 учеников и педагогов оборудованы учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, многофункциональное многосветное пространство, трансформируемый спортзал и другое.

В текущем учебном году учеников приняло 51 здание, обновленное по программе "Моя школа". Специалисты не только ремонтировали фасады и заменяли инженерные коммуникации, но и также устанавливали современное оборудование и мебель, благоустраивали прилегающую территорию.

Ранее стало известно, что с января по май 2026 года в столице возвели и ввели в эксплуатацию 28 социальных объектов общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров. Среди них – 13 детских садов, школ и образовательных комплексов более чем для 2,6 тысячи учеников и почти 1,5 тысячи воспитанников.

