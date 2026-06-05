28 соцобъектов появилось в Москве за 5 месяцев 2026 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

28 социальных объектов общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров возвели и ввели в эксплуатацию в Москве с января по май 2026 года. Об этом рассказал заммэра, глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Среди них – 13 детских садов, школ и образовательных комплексов для более чем 2,6 тысячи учеников и почти 1,5 тысячи воспитанников", – уточнил Ефимов, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, в столице возвели 8 спортивных, 4 медицинских и 3 культурных объекта. Здания появились в 9 административных округах столицы: Южном, Северном, Восточном, Зеленоградском, Западном, Юго-Восточном, Северо-Восточном, Троицком и Новомосковском. Все они строились за счет бюджетных и внебюджетных средств.

В апреле текущего года специалисты также завершили создание физкультурно-оздоровительного комплекса в Сигнальном проезде в районе Отрадное. Это двухэтажное здание общей площадью около 1,5 тысячи "квадратов". В состав комплекса вошли универсальный зал, тренажерный зал, общественные пространства и медкабинет, добавили в департаменте градостроительной политики Москвы.

"Работа "Контроля Москвы" гарантирует соответствие построенных зданий требованиям проектной документации и технических регламентов", – отметили в Мосгосстройнадзоре.

Всего на стройплощадках школ, детсадов, спортивных, медицинских и культурных центров прошло свыше 170 выездных проверок, включая итоговые. По результатам проведенных проверок были оформлены заключения о соответствии объектов требованиям проектной документации, также были выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию.

В частности, в Коммунарке завершили строительство детского сада на 350 мест. Там предусмотрены помещения для групп, кабинеты для занятий, музыкальный и физкультурный залы, бассейн, медблок, пищеблок. Детсад появился на территории жилого комплекса, где уже работает 8 детских садов и 4 школы.

Ранее в Зеленограде на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" началось строительство современного производственного комплекса для выпуска оборудования радиационного контроля. Проектом предусмотрено возведение двух корпусов – производственного и административного, которые составят единый комплекс общей площадью почти 19,3 тысячи квадратных метров.