В Московской службе онкопсихологов рассказали о важности заботы о психике

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

При постановке онкологического диагноза у человека появляются страх, тревога и неопределенность будущего. Руководитель Московской службы онкопсихологов рассказала, почему психологическая поддержка в этот период становится не просто дополнением, а неотъемлемой частью терапии.

Управление эмоциями

Нередко человек старается убедить себя, что он сильный и со всем справится, однако постоянное сдерживание эмоций работает как барьер, истощая психические и физические резервы и приводя к состоянию выраженной слабости. В итоге даже при достижении ремиссии человеку бывает непросто вернуться к привычной жизни.

"Главная задача Московской службы онкопсихологов – сделать психологическую поддержку естественной и доступной частью лечения. Необходимо не просто купировать острые переживания, а помочь человеку сохранить внутренний ресурс: чтобы он мог осознанно участвовать в лечении, бережно выстраивать отношения с близкими и не терять опору даже в самые сложные моменты", – отметила Кулакова, чьи слова передает портал мэра и правительства столицы.

При этом она обратила внимание на важность того, чтобы поддержку получали все – и пациент, и его семья, и врачи.

Психологическая поддержка помогает не отключать эмоции, а проживать их так, чтобы они не мешали двигаться вперед. Своевременное снижение эмоционального напряжения помогает организму эффективнее справляться с нагрузкой.

Результаты исследований

Москва собрала лучшие мировые практики в единую экосистему, сделав поддержку бесплатной и доступной для каждого. В отличие от практики многих зарубежных клиник, где психолог подключается только по запросу пациента, в столице психологическая поддержка встроена в стандарт лечения с первых дней постановки диагноза.

Эффективность такого подхода подтверждена на практике. К примеру, в Научном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева в течение двух лет действовала программа реабилитации для людей с впервые выявленным онкозаболеванием. Она включала еженедельные встречи с психотерапевтом и участие в групповых занятиях.

Уже спустя десять встреч у пациентов отмечалось снижение тревожности, уходил тяжелый эмоциональный фон и страх перед будущим. Люди начинали свободнее говорить о своих переживаниях и активнее обращаться за поддержкой.

Улучшение психологического состояния отражалось и на физическом самочувствии – снижалась утомляемость, восстанавливался аппетит. Особенно важным итогом программы стало то, что ни один из ее участников не отказался от дальнейшего лечения. Это, по мнению онкологов, является серьезным достижением.

Исследования и практика показали, что человек лучше понимает рекомендации медиков, легче обсуждает с ними сомнения и активнее участвует в собственном лечении, когда тревога и страх перестают им управлять. Это напрямую сказывается на соблюдении терапевтического плана и общем самочувствии.

В фокусе – не только пациент

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, за три года специалисты службы провели свыше 36 тысяч консультаций для пациентов, из них более 4,5 тысячи – для их родственников.

Московская служба онкопсихологов предоставляет комплексную систему поддержки, которая распространяется не только на пациентов, но и на их семьи и медицинский персонал, поскольку стресс переживают все.

"Психологическая поддержка – это не что-то дополнительное, а реальный инструмент, который помогает сохранять силы, принимать решения и продолжать лечение. В Москве эта помощь доступная и системная, поэтому каждый, кто столкнулся с онкозаболеванием, может получить опору тогда, когда она особенно нужна", – подчеркнула Кулакова.

Московская служба онкопсихологов принимает пациентов и их родственников во всех центрах амбулаторной онкологической помощи. Также запланировать онлайн-сессию со специалистом можно в приложении "Психология для жизни" или на сайте службы. Кроме того, для пациентов и их близких действуют группы поддержки "Равный равному".

Ранее сообщалось, столичные онкопсихологи взаимодействуют и с детьми, помогая им через арт-терапию и игровые техники, подобранные с учетом возраста. Параллельно ведется работа с их родителями: сотрудники помогают справиться с тяжелыми эмоциями, учат выстраивать бережное общение и поддерживать ребенка во время лечения.