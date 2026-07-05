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05 июля, 12:55

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AFP: в Париже задержан мужчина, вывесивший флаг США на Эйфелевой башне

В Париже задержан мужчина, вывесивший флаг США на Эйфелевой башне

Фото: 123RF.com/pio3

Полицейские в Париже задержали мужчину, который забрался на Эйфелеву башню и вывесил там флаг США. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник.

Инцидент произошел днем 4 июля. В этот день Соединенные Штаты отмечали 250-летие своего основания. Согласно публикации, нарушитель добрался до третьего уровня башни, где его и задержали. В итоге мужчину поместили под стражу.

Из-за случившегося пришлось эвакуировать людей с подножия и двух уровней сооружения. Позднее сотрудники правоохранительных органов сняли вывешенный флаг.

Ранее российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (настоящая фамилия – Кузнецов. – Прим. ред.) забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене и развернули пацифистский баннер 1 июля. Мужчина также сделал предложение своей возлюбленной.

Позднее их задержали правоохранители. Биркусу и Николау предъявили обвинения по восьми статьям: кража со взломом, создание опасности по неосторожности, злонамеренное повреждение имущества, нарушение местных законов, хранение орудий взлома, преступное вмешательство в чужое имущество, незаконное проникновение на территорию и нарушение общественного порядка.

Спустя время руферов отпустили под надзор до следующего судебного заседания. Нарушителям грозит до года тюрьмы или штраф в размере до тысячи долларов.

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