Адвокат Аркадий Бух: помолвка может смягчить наказание российским руферам в Нью Йорке

Руферы из России покорили Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке и обручились на высоте 443 метра. Позже пару задержали и предъявили обвинения по восьми пунктам. Что грозит прославившимся на весь мир экстремалам, расскажет Москва 24.

Суд может проявить жесткость

Руферы Иван Биркус и Ангелина Николау из Москвы поднялись на 102-этажный офисный небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке высотой 443 метра 1 июля. Пара забралась туда без страховки и какого-либо разрешения. Всего они находились на высоте около получаса, оба были в черной одежде и масках.

Руфинг происходит от английского roof – "крыша". Это молодежная экстремальная субкультура, представители которой проникают на крыши высотных зданий, строительные краны и другие труднодоступные высотные объекты.

В какой-то момент, находясь на шпиле, Биркус и Николау вывесили баннер с надписью: "Когда сила любви побеждает любовь к власти, настанет мир на земле". Эти кадры облетели СМИ во многих странах, так как происходящее снимали с кружившего рядом полицейского вертолета.

После этого Биркус сделал Николау предложение руки и сердца. Однако на земле ребят уже ждали местные правоохранители. Экстремалов задержали и доставили в участок. Там вместо поздравлений с помолвкой им предъявили обвинения по восьми пунктам, в частности в краже со взломом, хранении орудий взлома, злонамеренном повреждении имущества, преступном вмешательстве в чужое имущество, нарушении местных законов, незаконном проникновении на территорию, создании опасности по неосторожности, а также в нарушении общественного порядка.

Пару отпустили из-под стражи до 24 августа, на которое назначен суд, сообщило издание New York Post. Перед этим прошло короткое заседание в уголовном суде Манхэттена, в ходе которого руферы не признали вину, а их адвокат заявил, что прокуратура "предъявила чрезмерно жесткие обвинения".

"Даже сотрудники самого здания – представители Эмпайр-стейт-билдинг – заявили, что никакой угрозы для арендаторов, посетителей смотровой площадки или кого-либо еще в здании не было", – отметил адвокат пары Джейсон Крински.

Предполагается, что пара приобрела билеты в Эмпайр-стейт-билдинг около 21:00 30 июня. Затем Николау и Биркус спрятались в помещениях небоскреба и остались на ночь, сообщили журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах. На следующее утро, около 05:00, они выбрались через люк на 102-м этаже.

По данным издания, в целом паре может грозить заключение на срок до 7 лет.

В свою очередь, американский адвокат Аркадий Бух заявил в разговоре с РИА Новости, что по закону российским руферам грозит еще более длительный срок, однако на деле они могут рассчитывать на более мягкое наказание.





Аркадий Бух американский адвокат Предъявленные обвинения подразумевают, что они могут получить больше 10 лет тюрьмы. Но я не думаю, что судья даст им больше, чем пару лет за решеткой.

Эксперт отметил, что при хорошо выстроенной линии защиты можно рассчитывать даже на условное наказание. При этом юрист предположил, что власти будут выяснять иммиграционный статус Николау и Кузнецова. Аркадий Бух также добавил, что прокуратура сняла часть выдвинутых ранее обвинений – те из них, которые посчитала самыми мелкими.

Позже адвокат уточнил в беседе с РИА Новости, что, с одной стороны, помолвку могут счесть смягчающим обстоятельством. С другой – суд, напротив, может проявить жесткость, учитывая резонанс дела. Юрист обратил внимание на финансовые затраты, которые понесли власти Нью-Йорка из-за действий руферов: к зданию было стянуто множество полицейских машин и карет скорой помощи, а в воздухе находился вертолет.

"Городу это могло стоить миллионы долларов, и это большая нагрузка для бюджета. Это может привести к решению суда, которое не понравится ответчикам", – уточнил Аркадий Бух.



Глава Федерации альпинизма России Александр Пятницин также заявил, что такой поступок российских руферов мог быть продиктован жаждой острых ощущений и славы.

"Нельзя сказать, что мы поощряем руферов. Но если это в благих целях, то никаких проблем в этом нет. Мы все-таки занимаемся развитием спорта, готовим спортсменов", – заключил он.

Одно увлечение на двоих

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/angela_nikolau

В Сети неоднозначно отреагировали на рискованный поступок влюбленных. Одни восхитились смелостью пары, другие превратили инцидент в источник мемов и шуток. Часть аудитории смутила надпись, которую многие назвали "скучной и невыразительной".

"Представьте: вы рискуете жизнью, карабкаетесь на самую вершину Эмпайр-стейт-билдинг и попадаете под арест – и все это ради того, чтобы донести самую банальную и бессмысленную фразу, какую только можно встретить на поздравительной открытке", – написал американский правый политический обозреватель, активист и писатель Мэтт Уолш в своих соцсетях.

Пользователи Сети стали придумывать собственные нелепые надписи, с которыми руферы могли бы стоять на вершине небоскреба.

"Мы пытаемся связаться с вами по поводу продленной гарантии на ваш автомобиль", "Что такое состояние опьянения?" – гласили надписи мемоделов.

Отдельным поводом для шуток стали снимки, размещенные в соцсетях, на которых Николау продемонстрировала помолвочное кольцо.

"Когда вы соревнуетесь в том, кто более экстравагантен, но твоя соперница – та самая девушка, которая полезла на вершину Эмпайр-стейт-билдинг с гелевым маникюром ради того, чтобы ей там сделали предложение", – пошутила одна их пользовательниц.

За инфоповод ухватились и всевозможные компании и бренды по всему миру и стали публиковать фото руферов на вершине, а на баннере – свою рекламу (от австралийской одежды до московских банных шапок).

Love story на высоте

Руферы из Москвы покорили Эмпайр-стейт-билдинг

33-летняя Ангелина родилась в семье цирковых артистов в Москве, стала мастером спорта по художественной гимнастике. Иван Биркус (настоящее имя – Иван Кузнецов) младше ее на год и тоже уроженец столицы, увлекшийся руфингом в подростковом возрасте. Пара стала известна в Сети благодаря рискованным восхождениям на небоскребы по всему миру, которые они осуществляли как вместе, так и по отдельности.

Парень забирался на Эйфелеву башню в Париже, главное здание МГУ в Москве, на башню "Меркурий" в "Москва-Сити", покорял небоскребы в Малайзии и Китае. Вместе с возлюбленной они поднялись и на вершину небоскреба Goldin Finance 117 в Тяньцзине в 2016-м.

Они также стали героями документального фильма Netflix Skywalkers: A Love Story, вышедшего в 2024-м. В картине показано, как пара совершила восхождение на небоскреб Мердека 118 в Куала-Лумпуре. Он является вторым по высоте зданием в мире (678,9 метра, включая шпиль).

По данным СМИ, Николау и Биркус живут в США с 2024-го.