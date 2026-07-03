Собянин сообщил об отражении атаки уже 18 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: mil.ru

ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, которые летели на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр также указал, что сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака дронов на столицу началась в ночь на 3 июля. К настоящему моменту над городом сбито уже 18 БПЛА.

В связи с этим в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Позже их сняли в Жуковском, а затем во Внуково. Домодедово продолжает работать по согласованию с соответствующими органами.

