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03 июля, 18:23

Происшествия

Более 3 тыс бутылок элитного вина похитили с винодельни в Италии

Фото: 123RF.com/borispain69

В области Пьемонт на севере Италии с винодельни было похищено более 3 тысяч бутылок вина, в основном элитной категории. Об этом сообщает askanews со ссылкой на крупную винодельческую компанию Banfi.

Кража произошла в провинции Алессандрия. Согласно информации компании, воры отобрали самые ценные марки игристого вина и вынесли целые паллеты. Это может говорить не только о тщательной подготовке, но и о хорошем знании складской логистики. Общая стоимость похищенного превышает 50 тысяч евро.

В Banfi отметили, что приняли решение предать информацию о случившемся огласке, а также призвали покупателей, граждан и представителей отрасли сообщить в полицию или компании, если бутылки будут продаваться через неофициальные каналы или появятся в необычных местах.

Президент компании Родольфо Маралли указал на то, что компания много лет инвестирует в систему отслеживания продукции, особенно флагманских вин Alta Langa. Благодаря этому бутылки можно не только идентифицировать, но и потенциально отследить на всех этапах цепочки поставок. В итоге это может помочь в расследовании, а также затруднит незаконную продажу.

Ранее в Южной Корее управляющий банком похитил 45 тысяч долларов, заменив их в сейфе на игровые деньги. Предварительно, ему удалось сделать это из-за того, что отделение было небольшим, а он был почти единственным сотрудником, который отвечал за хранилище. При этом поддельные купюры сильно отличались от настоящих, поэтому пользователи в соцсетях удивились тому, что никто не заметил подмены раньше.

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