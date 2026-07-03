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03 июля, 17:32

Спорт

FIDE отстранила гроссмейстера Крамника от соревнований на один год

Фото: ТАСС/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meurer

Международная шахматная федерация дисквалифицировала российского гроссмейстера Владимира Крамника на один год с испытательным сроком в три года. Поводом стали его публичные высказывания в адрес коллег, сообщили в пресс-службе FIDE.

В организации пояснили, что разбирательство началось из-за серии постов Крамника в социальных сетях, направленных против гроссмейстеров Давида Навары, Даниэла Народицкого и других игроков.

Жалобы подали правление федерации и комиссия по честной игре. Если в течение трех лет Крамник допустит новые нарушения этики, отстранение станет реальным.

Ранее Совет Международной шахматной федерации временно приостановил членство Федерации шахмат России из-за неисполнения решения Спортивного арбитражного суда, который в марте частично удовлетворил апелляцию Украины и потребовал от ФШР в течение 90 дней прекратить деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и в Крыму под угрозой трехлетней дисквалификации.

При этом сама ФШР ранее требовала от комиссии по этике FIDE провести дисциплинарное расследование в отношении президента Украинской шахматной федерации Александра Камышина из-за его призывов наносить удары по городам России.

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