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03 июля, 17:24

Наука

Две сильные вспышки произошли на Солнце

Фото: 123RF.com/leddamarita

Две сильные вспышки класса М произошли на Солнце в пятницу, 3 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

По данным ученых, вспышка M1.2 продолжительностью 13 минут была зафиксирована в группе пятен 4479 (N18W47) в 02:12 по московскому времени. В 16:13 в группе пятен 4480 (S15W61) удалось обнаружить вспышку M1.5. Она также длилась 13 минут.

При этом 2 июля на Солнце фиксировали четыре вспышки класса M.

Ранее ученые сообщили, что частые сильные вспышки на Солнце обусловлены влиянием нескольких групп пятен на звезде. Механика процесса довольно проста: область 4478 передает свою энергию двум соседним – 4479, находящейся сверху, и 4475, расположенной справа. Из-за этого те начинают "захлебываться" этой энергией.

На Солнце произошла мощная вспышка

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