ИКИ РАН: частые вспышки на Солнце связаны с тем, что пятна сильно "плющит"

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Частые сильные вспышки на Солнце обусловлены влиянием нескольких групп пятен на звезде. По словам ученых, их "плющит", следует из поста в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Как пояснили исследователи, механика процесса довольно проста: область 4478 передает свою энергию двум соседним – 4479, находящейся сверху, и 4475, расположенной справа.

"А они уже начинают этой энергией захлебываться", – указали в лаборатории.

К посту также прикреплен график вспышек на звезде, показывающий, что 1 июля на Солнце произошло сразу пять мощных взрывов класса М.

Накануне, 30 июня, на звезде произошли три сильные вспышки. Первые две класса M1.3 и M1.4 выявили в группах пятен 4475 и 4479 соответственно. Третья вспышка мощностью M5.9 и продолжительностью 37 минут была зарегистрирована в группе пятен 4475.

Спустя сутки ученые сообщили о еще одном мощном взрыве, достигшем самого высшего класса X. Событие удалось зафиксировать почти в полночь.