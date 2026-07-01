СК начал проверку из-за гибели актера Высоковского

Фото: кадр из сериала "Кодекс чести"; режиссер – Георгий Николаенко; производство – Студия 2В

Следователи начали доследственную проверку из-за гибели актера Александра Высоковского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Московской области.

Проверка началась после того, как в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении мужчины 1963 года рождения. Он находился у реки Оки в районе Пущинской косы в Подмосковье вместе с сыном. Потом рыбак отошел вдоль течения и не вернулся.

О его пропаже также заявляла жена Высоковского. Она обратилась за помощью в поисках к волонтерам и владельцам лодок.

Позднее водолазы обнаружили тело артиста в Оке. Следователи работают на месте происшествия. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Зрители запомнили актера по ролям в сериалах "Бригада", "Марш Турецкого". Также он снимался в фильмах "Петр Первый" и "Бумер".