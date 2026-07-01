Автоэксперт Ломанов: езда мотоциклистов со скоростью в 3–4 раза выше потока – самоубийство

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Езда на мотоцикле со скоростью, которая в 3–4 раза превышает скорость потока, крайне опасна и самоубийственна, заявил в беседе с Москвой 24 автоэксперт Андрей Ломанов.

Так он прокомментировал слова певца и шоумена Прохора Шаляпина, который признался, что иногда не замечает байкеров на дороге, поскольку они едут с очень высокой скоростью и резко перестраиваются. Артист призвал их быть внимательнее и не маневрировать так быстро.

"Для мотоциклистов главное правило: ему на дороге никто ничем не обязан, никаких привилегий у него нет. Нужно двигаться по правилам и соблюдать здравый смысл. Ездить между рядов со скоростью, в 3–4 раза превышающей скорость потока, – сродни самоубийству, это очень большие риски", – подчеркнул эксперт.

Ломанов указал на уязвимость байкеров и призвал их ответственно относиться к собственной безопасности. Также он сослался на международный опыт: в ряде стран мотоциклистам разрешено двигаться между рядами при условии, что они никому не мешают и не превышают скорость потока более чем на 30 километров в час.

Хотя в России правила дорожного движения это не регламентируют, по мнению эксперта, такого подхода стоит придерживаться.

Говоря об экипировке, автоэксперт напомнил, что по ПДД у мотоциклиста должен быть шлем. При этом для безопасности также нужна специальная мотообувь, боты или ботинки, поскольку самыми уязвимыми частями тела для байкеров являются голова и ноги. Остальные элементы экипировки выбирает сам водитель, но большинство ездят в полноценной, надевая мотобрюки, куртку, перчатки и иногда комбинезоны.

Вместе с тем Ломанов обратил внимание на то, что мотоциклистов не всегда видно в зеркалах, поэтому он порекомендовал им ездить с большим количеством головного света. Кроме того, желательно выбирать яркую экипировку, так как в дождливую погоду мотоциклист сливается с дорогой.

"Автолюбителям не стоит отвлекаться на телефон: нужно быть водителями, смотреть в зеркала и оценивать дорожную обстановку. Помимо мотоциклистов, есть велосипедисты, доставщики и многие другие. Расслабляться даже в пробках не стоит: автомобиль – транспортное средство повышенной опасности. Чем больше будет уважения друг к другу, тем всем удобнее", – добавил специалист.

При этом, по статистике, ДТП с мотоциклистами крайне мало. Ломанов отметил, что среди байкеров есть те, кто тюнингует свой транспорт, устанавливая, например, нестандартный выхлоп. Однако подобные нарушения встречаются и среди автовладельцев.

"За последние десятилетия конфликт на дорогах между автолюбителями и мотоциклистами практически нивелировался. Мотоциклисты повзрослели, как правило, ездят на дорогих моделях", – подчеркнул он.

На этом фоне эксперт отметил, что водители питбайков, зачастую подростки, не относятся к категории мотоциклистов, потому что их транспортные средства не стоят на учете в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что столичные байкеры чаще всего нарушают дистанцию и скоростной режим. Кроме того, камеры нередко фиксируют с их стороны нарушения правил перестроения и очередности проезда.