"Лебединая песня лета" прогнозируется в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве на следующей неделе ожидается потепление до 26 градусов, однако оно станет последним всплеском летнего тепла. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"После провальной в температурном отношении недели, когда в Центральной России отрицательное отклонение от нормального достигало 5 градусов, а погода по холоду напоминала сентябрь, в предстоящую семидневку август опомнится и вернет свои позиции. Но это уже будет лебединая песня лета", – рассказал синоптик.

По его словам, ночью и в первой половине 17 августа в столице ожидаются дожди. После полудня воздух прогреется до 23–26 градусов. Ночью 18-го числа столбик термометра опустится до 11–14 градусов тепла. Осадки не прогнозируются, ожидается облачная погода.

"Днем столичный регион окажется в передней части волнового циклона, из-за чего небо нахмурится, а вечером забарабанит дождь. Температура составит 21–24 градуса", – рассказал Тишковец.

В среду, 19 августа, в Москву придет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечным дождем. Максимальная температура понизится до 19–22 градусов.

В ночь на 20-е число, благодаря южному антициклону, метеоусловия будут простыми. Столбик термометра опустится до 10–13 градусов. Днем фронт с запада вновь может испортить погоду, ожидается до 20–23 градусов.

"Температурный фон точь-в-точь будет соответствовать положенной норме", – подчеркнул Тишковец.

В пятницу, 21 августа, в столицу вернется теплая погода. Днем воздух прогреется до 22–25 градусов. На следующий день ожидаются грозовые ливни – выпадет до 12 литров дождевой воды на квадратный метр московских улиц. После полудня температура понизится до нормы августа – около 20 градусов.

"Столько же ожидается и в воскресенье, 23 августа", – заключил синоптик.

Лето 2026 года в Москве может стать самым холодным с 2009 года. Максимальная температура воздуха в этом сезоне равнялась плюс 30,7 градуса и была зафиксирована 2 августа. При этом 13 августа погода в Москве была самой холодной с начала лета.

