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01 июля, 17:14

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Отец Блиновской заявил, что в колонии у нее есть все необходимое

Отец Блиновской предположил, на что она может тратить деньги в колонии

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Елене Блиновской в колонии практически не на что тратить деньги, у нее все есть. Предположительно, блогер может оставлять заработанные средства в магазине, заявил ее отец Олег Останин в комментарии изданию "Абзац".

"Есть магазин там (в колонии. – Прим. ред.), что-то можно купить из сладкого, из молочного, мороженое. Это я слышал, что можно купить. Больше я не слышал, что что-то можно было купить на данный момент", – сказал он.

По его словам, дочь обеспечена всем необходимым: она получает передачи, воду в колонии дают.

"Одежда есть, питание есть, работа, как сами понимаете, за что-то дают деньги, значит, есть", – резюмировал он.

Ранее СМИ писали, что Блиновская за работу швеей в колонии Владимирской области получает в месяц 6 700 рублей. За февраль по причине ее болезни она заработала лишь 2 900 рублей, а за полгода – 36 тысяч рублей.

При этом адвокат блогерши Наталья Сальникова не подтвердила эту информацию. Защитница отметила, что минимальный уровень оплаты труда во Владимирской области составляет 27 тысяч рублей.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следствие считало, что она занижала свои доходы через 18 организаций, 3 ИП и таким образом уклонялась от уплаты налогов. Суд в марте 2025 года приговорил ее к 5 годам колонии.

Адвокаты блогера пробовали добиться отсрочки отбывания до совершеннолетия детей, но получили отказ. При этом наказание все-таки смягчили до 4,5 года.

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