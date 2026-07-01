Shot: Блиновской в колонии платят меньше 7 тыс рублей

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Блогер Елена Блиновская, отбывающая срок за финансовые махинации, получает в колонии менее 7 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Shot.

Как пишет издание, "королева марафонов" работает швеей во Владимирской колонии и получает за это 6 700 рублей ежемесячно. При этом в феврале блогеру заплатили только 2 900 рублей. Дело в том, что Блиновская заболела и не смогла отработать полный месяц. За полгода она получила примерно 36 тысяч рублей.

"Несмотря на конфискацию всего имущества, в декабре 2025-го Елене был начислен ежегодный имущественный налог в размере 267 тысяч рублей. 97 тысяч рублей из этой суммы капнуло за конфискованный автомобиль Lamborghini Urus", – говорится в публикации.

Остаток по просроченной задолженности вместе с пенями сейчас равен 197 тысячам рублей.

Правоохранительные органы задержали Блиновскую в апреле 2023 года. По данным следствия, она занижала свои доходы через 18 организаций и три ИП, таким образом уклоняясь от уплаты налогов.

Суд в марте 2025-го приговорил блогера к пяти годам колонии по статьям о незаконном обороте средств платежа и легализации доходов. Ей назначили штраф в миллион рублей. От ответственности за налоговые преступления ее освободили по истечении срока давности.

Защита "королевы марафонов" просила отсрочить наказание до совершеннолетия детей, но суд отказался это делать. Однако Блиновской смягчили срок до 4,5 года.