Блиновская попросила Мосгорсуд об отсрочке от дальнейшего отбывания наказания

Фото: ТАСС/Шатохина Наталья

Мосгорсуд в понедельник, 13 октября, рассмотрит апелляцию блогера Елены Блиновской, которая потребовала предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Это следует из материалов дела, которые есть в распоряжении ТАСС.

Помимо этого, сторона защиты Блиновской потребовала от Мосгорсуда изменить приговор, исключив из обвинения статью о легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также два эпизода о неправомерном обороте средств платежей.

Кроме того, в жалобе указано, что Блиновская полностью раскаялась в содеянном, а последующая изоляция блогера от общества негативно отразится на ее психологическом состоянии и на воспитании ее детей.

По закону до вступления приговора в силу Блиновскую не могут отправить отбывать наказание. В связи с этим сейчас блогер находится в московском СИЗО, откуда по видеосвязи примет участие в рассмотрении жалобы.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, она уменьшила сумму своего заработка для уклонения от уплаты налогов. Для этого блогер воспользовалась 18 организациями и 3 индивидуальными предпринимателями.

В начале марта 2025 года суд приговорил Блиновскую к 5 годам колонии по делу о легализации доходов и нелегальном обороте средств платежей. При этом ее освободили от ответственности за уклонение от уплаты налогов по причине истечения срока давности.

Суд также потребовал взыскать с блогера штраф в размере миллиона рублей и запретил ей заниматься предпринимательской деятельностью в течение 4 лет. Все имущество Блиновской и ее мужа было обращено в доход государства. Также с нее взыскали более 587 миллионов рублей.