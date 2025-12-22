Суд на полгода продлил арест племяннику актрисы Варнавы

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции Московской области"

Мытищинский суд на полгода продлил домашний арест Георгию Варнаве, племяннику актрисы и участницы Comedy Woman Екатерины Варнавы, по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

По данным следствия, в феврале текущего года пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что с ее банковского счета был якобы совершен перевод средств на счет террористической организации.

Для избежания "уголовной ответственности" пожилой женщине было необходимо снять деньги и передать их курьеру, роль которого, по версии следствия, исполнял Варнава.

При попытке обналичить средства, сотрудник банка заподозрил мошенников и сообщил о ситуации в полицию. В момент передачи подставного пакета с муляжом в 350 тысяч рублей Варнава был задержан.

На допросе он пояснил, что нашел подработку в одном из мессенджеров. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"). В начале декабря стало известно, что дело Варнавы передали в суд.