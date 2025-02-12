Mash: задержан племянник актрисы Екатерины Варнавы за мошенничество

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В Мытищах задержали 19-летнего мужчину, который обвиняется в мошенническом хищении денег у пожилой женщины, передает официальный телеграм-канал прокуратуры Московской области.

"По предварительным данным следствия, в начале февраля 2025 года 87-летней местной жительнице позвонил неизвестный и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщил заведомо ложную информацию о необходимости снять с банковских счетов все денежные средства и с целью их сохранности передать курьеру", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожилая женщина обратилась в банк. Сотрудники банка во время общения с женщиной поняли, что она могла попасть под влияние аферистов, и обратились к сотрудникам полиции. После потерпевшая под контролем правоохранителей передала курьеру 350 тысяч рублей. В результате молодого человека задержали.

"Впоследствии задержанный <...> на допросе пояснил, что в одном из мессенджеров ему предложили работу курьером. Он должен был распечатывать так называемые курьерские листы и забирать денежные средства по указанным ему адресам", – рассказали в ведомстве.

Против фигуранта возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"). В свою очередь, суд заключил злоумышленника под стражу.

В настоящее время специалисты проводят оперативно-разыскные мероприятия. Правоохранители собирают доказательства и устанавливают соучастников преступления.

Между тем, по информации телеграм-канала Mash, задержанным оказался Георгий Варнава, племянник актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы. Отмечается, что он мог не знать о мошеннической схеме. По данным СМИ, Варнава должен был забрать средства у пожилой женщины и передать их пособникам.

Ранее злоумышленники под видом сотрудников банка выманили у 87-летнего жителя Санкт-Петербурга свыше 15 миллионов рублей. По данным регионального главка МВД РФ, в полицию обратился мужчина и рассказал, что пострадал от действий телефонных мошенников.

Аферисты убедили его снять со всех счетов деньги и передать все средства курьеру, якобы направленному от финансового учреждения, для внесения их на "безопасный счет". В результате мужчина передал аферистам 15 297 154 рубля. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. СМИ уточнили, что жертвой стал народный артист СССР и артист балета Олег Виноградов.

