Мошенники выманили более 15 млн рублей у народного артиста СССР Виноградова

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Мошенники, представившись сотрудниками банка, обманули 87-летнего жителя Санкт-Петербурга и выманили у него свыше 15 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, накануне в полицию обратился мужчина, проживающий на Кадетской линии Васильевского острова, который рассказал, что пострадал от действий телефонных мошенников. Так, злоумышленники под видом сотрудников банка убедили его снять со всех счетов деньги и передать все средства курьеру, якобы направленному от финансового учреждения, для внесения их на "безопасный счет".

В результате в период с августа по октябрь мужчина передал аферистам 15 297 154 рубля. Теперь злоумышленников ищут правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Пресс-служба регионального главка МВД РФ не разглашает личность пострадавшего, однако, как стало известно РИА Новости от источника в оперативных службах, жертвой стал народный артист СССР и артист балета Олег Виноградов. Пока официального подтверждения не поступало.

Ранее у 93-летней петербургской актрисы Лидии Доротенко, сыгравшей в фильме "Брат", украли пенсию. Так, женщина, находясь на почте, положила 30 тысяч рублей в паспорт. После этого неизвестный украл документ актрисы вместе с деньгами.

Сама актриса в полицию обращаться не стала. Правоохранители увидели публикацию о краже в Сети, проверили информацию и взяли заявление у пенсионерки. Сейчас полицейские ищут злоумышленника, расследуется уголовное дело о краже.

