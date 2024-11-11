Московская пенсионерка лишилась двух квартир и отдала мошенникам 43 млн рублей

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Московская пенсионерка за 3 месяца общения с мошенниками продала 2 квартиры и лишилась более 43 миллионов рублей. Об этом пишет пресс-служба столичной прокуратуры.

58-летняя женщина поверила неизвестному мужчине, который представился следователем и указал ей купить новый телефон с сим-картой. Потом он сказал ей снять деньги с инвестиционного счета и передать 18 миллионов рублей курьеру аферистов.

Затем по такой же схеме мошенники похитили у пострадавшей более 5,4 миллиона рублей. Далее они напугали ее другими аферистами, которые якобы пытаются взять кредит под залог ее квартиры на Тимирязевской улице. Она послушалась преступников и продала жилье, отдав деньги мошенникам.

Аналогичным путем те уговорили ее сделать то же самое с другой недвижимостью на Сиреневом бульваре. Пенсионерка узнала, что стала жертвой обмана, лишь обнаружив на своем телефоне приложение, которое имело доступ к камере, микрофону, данным устройства, контактам и другой информации.

"Установление всех обстоятельств мошенничества на контроле в Измайловской межрайонной прокуратуре", – добавили в ведомстве.

Ранее полицейские задержали 37-летнюю жительницу Москвы, которую подозревают в обмане 17 человек на сумму, превысившую 30 миллионов рублей. По версии правоохранителей, она продавала разные товары с большой скидкой, но после предоплаты переставала выполнять обязательства, ссылаясь на проблемы с поставщиками.

Затем она вовсе переставала контактировать со своими клиентами. Возбуждено уголовное дело.

