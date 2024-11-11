Жительницу Москвы задержали за обман 17 человек на 30 млн рублей

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Полицейские задержали 37-летнюю жительницу Москвы, которую подозревают в обмане 17 человек на сумму, превысившую 30 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

В апреле 2024 года злоумышленница разработала схему обмана, направленную на получение финансовой выгоды. Через своих знакомых и с помощью интернета женщина находила людей, которые хотели приобрести различные товары с большой скидкой. Заинтересовавшиеся клиенты выходили с ней на связь через мессенджер и договаривались о встрече, во время которой должны были передать предоплату.

Чтобы поддерживать иллюзию исполнения своих обязательств и для закрепления репутации, мошенница в течение первого времени действительно отдавала покупателям некоторые товары, заверяя при этом, что оставшаяся часть их заказа вскоре тоже будет доставлена. Отсутствие продукции она аргументировала задержкой со стороны поставщиков, однако после этого женщина переставала контактировать со своими клиентами.

Обманутые покупатели обратились в полицию. На основании их заявлений следователи завели уголовные дела по статье "Мошенничество", которые в дальнейшем объединили в общее производство.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать подозреваемую по адресу проживания. Злоумышленницей оказалась 37-летняя москвичка. Ей уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящий период полицейские проверяют мошенницу на причастность к аналогичным эпизодам.

Ранее правоохранители задержали в центре Москвы двух мужчин, которые обвиняются в создании мошеннической схемы. Из-за их действий пострадала пожилая жительница столицы. Они нанесли ей ущерб, превысивший 11 миллионов рублей.

