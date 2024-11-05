Юрист Бондаренко: при покупке "люкса" надо смотреть на разницу в цене

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При покупке люксового товара необходимо обращать внимание на разницу в цене. Если на официальном сайте и у посредников она разнится, то это могут быть мошенники, рассказала Москве 24 юрист Яна Бондаренко.

По словам эксперта, такой товар нельзя проверить при покупке, поскольку многие люксовые бренды ушли из России, их ввоз запрещен.

"Например, вышел новый iPhone, а через 15 дней у нас появились сайты-одностраничники, которые предлагают смартфон. Как мы проверим? Они вам не предоставят ни IMEI, ни документы о ввозе. Товары с маркетплейсов можно проверить при получении. Когда вы приобретаете товар, на упаковке должен быть QR-код, индивидуальный для каждой упаковки", – объяснила юрист.

Бондаренко подчеркнула, что проверить на официальном сайте товар нельзя. Она посоветовала покупать люксовые товары на проверенных маркетплейсах. Если покупка была совершена у физического лица и товар оказался подделкой, то необходимо написать заявление в полицию, добавила юрист.

Между тем российские маркетплейсы могут освободить от ответственности за контрафакт. Минэкономразвития предложило определить условия, когда маркетплейсы не будут наказываться за то, что партнеры площадки продают контрафакт. Одним из условий станет незнание о неправомерном использовании интеллектуальной собственности.

