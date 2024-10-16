"Ведомости": власти предложили освободить маркетплейсы от ответственности за контрафакт

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Российские маркетплейсы могут освободить от ответственности за контрафакт. С такой инициативой выступило Минэкономразвития, пишут "Ведомости" со ссылкой на законопроект "О платформенной экономике".

Согласно документу, в министерстве предложили определить условия, когда маркетплейсы не будут наказываться за то, что партнеры площадки продают контрафакт. Одним из условий станет незнание о неправомерном использовании интеллектуальной собственности или же своевременные попытки предотвратить незаконную торговлю.

При этом, как отметили в ведомстве, норму разрабатывают с учетом предложений от профильных ведомств, отраслевых ассоциаций, регионов и бизнеса.

Эксперт Александр Логунов уточнил, что сейчас правообладатели самостоятельно мониторят маркетплейсы и подают иски. Площадки помогают в борьбе с недобросовестными продавцами, однако при этом сами привлекаются за нарушение интеллектуальных прав.

Ранее маркетплейсам предложили самостоятельно следить за качеством товаров. Так, на заседании Госкомиссии приняли ключевые решения, согласно которым онлайн-площадки должны самостоятельно проверять соответствие товаров обязательным требованиям, включая маркировку и техническое регулирование.