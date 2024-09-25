Маркетплейсам предложили самостоятельно следить за качеством товаров

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Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала введение обязанности для маркетплейсов проводить контроль качества товаров, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства Владислава Заславского.

Он сообщил, что на заседании Госкомиссии приняли ключевые решения, согласно которым онлайн-площадки должны самостоятельно проверять соответствие товаров обязательным требованиям, включая маркировку и техническое регулирование.

Ранее эксперт Олег Павлов рассказал, что определить контрафакт на глаз человеку часто практически невозможно. При выборе товара стоит ориентироваться на отзывы и читать статьи о проверке на подлинность. Он отметил, что продавцу с маркетплейса товар можно вернуть только через жалобу на покупку. Однако если претензия не будет выполнена, то покупатель сможет обратиться в суд.