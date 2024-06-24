Эксперт Ульянов назвал самый надежный способ защиты аккаунтов на маркетплейсах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Уникальный пароль, отдельный счет для покупок и отсутствие привязки банковской карты к аккаунту помогут защититься от мошенников на маркетплейсах. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Ранее в МВД предупредили о новом способе мошенничества: злоумышленники взламывают аккаунт жертвы на маркетплейсе и списывают с привязанного счета средства, оформляя заказы у фейковых продавцов.

"Я в целом не рекомендую привязывать карты к интернет-сервисам, даже если вы им доверяете. Хотя вводить каждый раз данные не очень удобно, тем не менее это снижает риск случайной потери средств", – указал Ульянов.

Специалист посоветовал просто завести для покупок отдельную карту: она необязательно должна быть пластиковой, подойдет и виртуальная.



Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion При совершении покупки нужно будет сначала закинуть деньги на нее, и уже оттуда они будут списываться. Держать на карте стоит минимум средств.

Кроме того, для входа в аккаунт специалист посоветовал придумать сложный пароль, который больше нигде не будет использоваться, и лучше, чтобы он состоял не менее чем из 12 символов.

Ранее в Альянсе туристических агентств (АТА) предупредили о риске столкнуться с мошенниками при планировании отдыха. Злоумышленники могут создавать фейковые сайты по продаже билетов и бронировании отелей и собирать с граждан деньги, ничего не предоставляя взамен.