Турэксперт Мкртчян: россиянам нужно внимательно планировать отдых из-за мошенников

Фото: 123RF/rawpixel

Россиянам нужно быть внимательными при планировании отдыха, поскольку мошенники создают поддельные сайты по продаже билетов и бронированию отелей. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

Турэксперт отметил, что самая популярная схема обмана – взять у человека деньги и никуда его не отправить. Для этого создаются поддельные сайты, где адрес отличается от настоящего буквой, точкой или тире, указал эксперт.

По словам Мкртчяна, особенно часто жертвой подложных сайтов по бронированию отелей становятся туристы, которые собираются отдохнуть в Абхазии.

"Вы вроде бы нашли сайт, забронировали размещение, оплатили. Приезжаете в настоящий отель в Абхазии селиться, а вам говорят, что на вашу фамилию брони нет и ничего не оплачено", – рассказал турэксперт.

Вице-президент АТА добавил, что часто авиа- и железнодорожные билеты на сайтах аферистов стоят дешевле, чем на официальных, что и привлекает людей. Таким образом, желая сэкономить, человек рискует остаться без денег и без поездки.

Ранее сообщалось, что безвизовый режим для групповых поездок от трех человек из РФ в КНР заработает в 2025 году. Стороны уже согласовали список российских туроператоров, которые смогут оформить подобные путешествия. Однако для индивидуальных туристов переговоры пока не ведутся.