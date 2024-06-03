Власти Шри-Ланки оставили визу для российских туристов бесплатной

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Власти Шри-Ланки продлили программу по выдаче бесплатных виз российским туристам, тем самым пролонгировав визовый эксперимент, который должен был завершиться 31 марта 2024 года, но был продлен до 30 апреля, а затем еще на месяц, до 31 мая. Об этом сообщается на сайте ассоциации туроператоров со ссылкой на авторизованный сайт по оформлению электронных виз в Шри-Ланку.

Помимо этого, власти также оставили действительной схему освобождения от сборов за электронную визу для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии.

Такая схема действует только для туристов, она продлится до следующего уведомления, при чем до этого в соответствующей графе было указано, что визовый проект действует до 31 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что с июня 2024-го виза на Шри-Ланку для туристов из РФ должна была обойтись, предварительно, в 75 долларов. Но, учитывая сервисный сбор, ее стоимость могла вырасти еще на 27,5 доллара.

До этого туристические компании Шри-Ланки призвали правительство снизить стоимость виз для въездных туристов. Туроператоры уверены, что резкое повышение сборов может привести к сокращению прибыли в секторе до уровня ниже двух миллионов в год.