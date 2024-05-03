Визы на Шри-Ланку станут платными для туристов из РФ с июня

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Российские туристы могут бесплатно оформить однократную визу на Шри-Ланку до конца мая, однако с июня она станет платной. Ее стоимость, включая сервисный сбор, составит более 100 долларов. Об этом порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили в пресс-службе одного из туроператоров.

Отмечается, что с 1 июня виза на Шри-Ланку для туристов из РФ обойдется, предварительно, в 75 долларов. Но, учитывая сервисный сбор, ее стоимость вырастет еще на 27,5 доллара, рассказали в компании.

Там добавили, что, хотя сейчас виза для российских туристов и бесплатная, гражданам все равно приходится оплачивать сборы при ее оформлении на сайте или в аэропорту.

Ранее СМИ писали, что туркомпании Шри-Ланки призвали правительство снизить стоимость туристических виз. Согласно обращению турфирм к президенту страны Ранилу Викрамасингхе, высокая стоимость создает барьер для туристов по сравнению с конкурирующими направлениями – Таиланд, Вьетнам и другими, которые предлагают бесплатные визы или взимают более низкие сборы.

