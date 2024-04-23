Khaosod: в Таиланде введут 60-дневный безвизовый режим для россиян с 1 мая

Фото: depositphotos/efired

Российские туристы смогут находится в Таиланде без визы 60 дней. Закон вступит в силу с 1 мая, сообщает газета Khaosod со ссылкой на премьер-министра страны Сеттха Тхависин.

В материале указано, что такое предложение тайскому правительству поступило от министерства иностранных дел. Одновременно с этим в королевстве ввели аналогичный режим для госслужащих Бангладеша.

Ранее Болгария заявила, что впервые начнет оформлять россиянам шенгенские визы с 1 апреля этого года. Как уточнили сотрудники посольства, туристы смогут пользоваться выданными до 31 марта этого года краткосрочными национальными визами типа С только на въезд в Болгарию и поездки до Румынии и Кипра.

Выданные до этой же даты долговременные визы типа D, в свою очередь, позволят совершить кратковременные поездки в другие страны Шенгенского пространства, отмечали в посольстве.