05 марта, 18:50Политика
РФ и Азербайджан утвердили план по развитию туризма до 2026 года
Фото: 123RF/canyalcin
Россия и Азербайджан утвердили дорожную карту по развитию туризма на 2024–2026 годы, пишет РИА Новости.
Со стороны Москвы подпись на документе поставил замминистра экономического развития Владимир Ильичев, со стороны Баку – председатель государственного агентства по туризму Фуад Нагиев. Также представители двух стран подписали сотрудничество между Минкультуры РФ и Азербайджана до 2026 года.
До этого Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента Азербайджана. Российский лидер сказал, что Москва и Баку должны продолжить укреплять работу по наращиванию сотрудничества.
Также, уточнил Путин, в РФ придают большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном, что отвечает интересам народов двух стран.
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