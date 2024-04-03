Турэксперт Барзыкин рассказал о стоимости отдыха в Сочи и за границей в мае

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Стоимость билета в Сочи как самолетом, так и поездом может составить около 8 тысяч рублей, если приобрести его заранее, сообщает телеканал "360" со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

"Цены на размещение самые различные – чем категория выше, тем дороже, – но начинаются от 4 200–4 300 на двоих с завтраком. За эти деньги номер вполне приличный можно снять", – поделился эксперт.

Если говорить о Турции, то бюджетный отдых выйдет в пределах 30–35 тысяч, уточнил Барзыкин.

"Конечно, из-за валютного курса, из-за подорожавших полетных программ заграница стала для нас значительно дороже, чем внутренний отдых", – заметил турэксперт.

Тем не менее он отметил, что сейчас поток туристов в Турцию, начиная со Стамбула и заканчивая Антальей, продолжает формироваться. Сезон уже второй год начинается с мая, в то время как раньше он стартовал в июне. Купаться в море пока рано, но есть бассейны и экскурсионные программы, добавил эксперт.

Также экономно россияне могут отдохнуть, съездив в страны ближнего зарубежья, заверил Барзыкин. Так, билет до Белоруссии на поезде "Ласточка" будет стоить от трех до пяти тысяч.

"Абхазия – тоже заграница, но с нашими паспортами, и на майские она тоже очень хорошо подходит. Все ближнее зарубежье – Казахстан, Узбекистан и ряд других государств – оптимально и становится более востребовано. Где-то до 40% едут туда", – продолжил эксперт.

Он напомнил, что с конца апреля начинается навигация и речные круизы также пользуются популярностью.

Ранее эксперт по туризму Сергей Самохвалов рассказал, что особенностью туристического сезона 2024 года является раннее бронирование билетов. По его словам, до начала мая проблем с билетами еще нет. Однако в мае и с началом лета туристы могут столкнуться с трудностями. Это связано с тем, что предложение отстает на фоне большого спроса.

Эксперт добавил, что уже сейчас россияне бронируют туры на июль и сентябрь.

