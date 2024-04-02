Эксперт Самохвалов назвал особенность туристического сезона 2024 года

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Особенностью туристического сезона 2024 года является раннее бронирование билетов. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил эксперт по туризму Сергей Самохвалов.

По его словам, до начала мая проблем с билетами еще нет. Однако в мае и с началом лета туристы могут столкнуться с трудностями. Это связано с тем, что предложение отстает на фоне большого спроса.

"Конец марта, апрель – это уже Сочи, уже появляется интерес к Кавказу, соответственно, это Дагестан. Естественно, Калининград, довольно большой поток в этом году туда идет", – сказал Самохвалов.

На зарубежные направления также сохраняется спрос среди россиян. По словам эксперта, популярностью пользуются Турция, Египет, Китай, Таиланд и ОАЭ.

В 2024 году, по словам Самохвалова, цены на туры выросли на 10–15%. Но несмотря на это, свободных мест в отелях и билетов практически нет.

В заключение эксперт сообщил, что уже сейчас россияне бронируют туры на июль и сентябрь.

Ранее в Санкт-Петербурге начали взимать курортный сбор с туристов. Он распространяется на совершеннолетних гостей, проживающих в отелях, санаториях и других местах размещения более суток. Вырученные со сбора средства будут направлены на развитие городской инфраструктуры.

