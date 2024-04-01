Вице-президент РСТ сообщил, куда направят деньги с курортного сбора в Петербурге

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Деньги с курортного сбора в Санкт-Петербурге пойдут на благоустройство города, рассказал телеканалу "360" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

С 1 апреля для гостей Санкт-Петербурга начал действовать курортный сбор 100 рублей в сутки с человека. Это предельная сумма, которую применяют только в Кавминводах в Ставропольском крае, а теперь и в Петербурге.

"Для серьезных инвестиций эти средства не подойдут. Они только на поддерживающий ремонт, обустройство, то есть достаточно ограничены", – отметил Барзыкин.

По словам вице-президента РСТ, регионы могут сами регулировать денежное взимание. Например, Севастополь с самого начала отказался от сбора, периодически его отменяли на всем Крымском полуострове.

"Куда, для чего и сколько этих средств должно идти, решают сами законодательные органы регионов. Они же определяют тариф этого сбора", – подчеркнул Барзыкин.

По его словам, небольшие хостелы могут уходить от взимания курортного сбора. Такая ситуация сложилась на побережье в Краснодарском крае, но пока неизвестно, как будут обстоять дела в Санкт-Петербурге.

Курортный сбор не уплачивают те, кто сдает жилье в найм, поэтому есть претензии, что мера охватывает не всех. Однако крупным комплексам и гостиницам от взимания не уйти, заключил Барзыкин.

Ранее в пресс-службе Санкт-Петербурга рассказали о льготных категориях граждан, которые освободят от сбора. Среди них – участники ВОВ и СВО, ветераны боевых действий, многодетные семьи.