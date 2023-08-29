Чернышенко заявил, что ежегодный базовый госбюджет туризма в РФ составит 48 млрд рублей

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Ежегодный базовый государственный бюджет туризма в РФ будет достигать 48 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"При поддержке президента и председателя правительства финансирование туризма увеличилось почти в 14 раз: 2018 год – 3,7 миллиарда рублей, 2023 год – более 50 миллиардов рублей", – отметил он.

По словам вице-премьера РФ, на реализацию задач нацпроекта было направлено более 150 миллиардов рублей.

До этого стало известно, что количество туристических поездок по России к 2030 году должно вырасти в два раза по сравнению с текущими показателями и составить 140 миллионов в год. В 2022 году россияне совершили более 68 миллионов путешествий по стране, что на 17% больше, чем в 2021 году, и лучше прогнозов.

Ранее сообщалось, что осенью стоимость отдыха на российских курортах может снизиться на 25–30%. В то же время по сравнению с осенью 2022 года отдых внутри страны обойдется туристам дороже в среднем на 10–12%.

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